Il traguardo è raggiunto, ma l'Inter campione d'Italia non vuole fermarsi. Domenica a San Siro va in scena il lunch match contro il Torino, che nonostante la distanza può ancora ambire a un posto in Europa. Servirà però un'impresa alla squadra di Ivan Juric, che nella trasferta milanese parte indietro nelle quote: il successo granata si gioca a 6,50 su Betflag e 7,50 su Sisal, mentre quello degli uomini di Simone Inzaghi è basso a 1,48. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 4. Il Goal è avanti a 1,78, contro il No Goal a 2. Maggiore equilibrio invece tra Over, a 1,90, e Under a 1,80.