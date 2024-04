Dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, Joaquin Correa tornerà all'Inter, a meno che l'OM non centri l'accesso alla Champions League facendo scattare il riscatto obbligatorio. Ma come ricorda Tuttosport, in Ligue 1 i francesi sono lontani dalle posizioni per la massima competizione europea e quindi dovrebbero vincere l'Europa League. Simone Inzaghi non è però tra quelli che sperano forzatamente che il "Tucu" resti in Francia. Considera Correa un "figlioccio", non gli dispiacerebbe averlo in rosa. L'argentino lo sa e con un anno soltanto di contratto potrebbe anche restare a Milano giocandosi le sue chance come quinta punta.

Alla luce di questa situazione e anche dell'ulteriore anno di contratto che ha Arnautovic, diventa più complicato pensare a Gudmundsson, che piace tantissimo ma per il quale andrebbe liberato uno slot e che ha dato priorità alla Premier League, oltre ad avere addosso gli occhi di diversi club anche in Italia (Juve e Fiorentina si sono già mosse).

Questo ovviamente a meno che Correa non vinca l'Europa League portando automaticamente 10 milioni nelle casse dei nerazzurri...