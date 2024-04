"Thiago Motta è uno dei miei preferiti". Parola di Fabio Capello, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport sul possibile approdo sulla panchina del Milan nella prossima stagione: "Ha esperienza di grandi club grazie alla carriera da calciatore e a Bologna ha fatto cose veramente interessanti. Poi ha quella caratteristica speciale, un mio pallino...".

Quale sarebbe?

"È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no?".

Giocavano in mezzo al campo.

"Sì, i centrocampisti hanno qualcosa in più, forse la visione di gioco, la capacità di curare attacco e difesa, il senso dell’equilibrio".

Diceva di Thiago Motta: "Ha fatto cose interessanti”. A che cosa si riferisce?

"La più importante: ha fatto rendere tutti i suoi calciatori. E facendo la guerra ad Arnautovic ha dimostrato grande personalità. I giocatori, in questo modo, capiscono che è obbligatorio seguire l’allenatore, per il bene della squadra".