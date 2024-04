L’Inter ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Torino in campionato (un pareggio completa il bilancio) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti. I nerazzurri potrebbero registrare quattro clean sheet di fila contro i granata in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2001 e il 2003.

L’Inter ha inoltre vinto tutte le ultime quattro partite al Meazza contro il Torino in campionato: solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto più successi casalinghi di fila contro i granata in Serie A TIM: sette tra il 1969 e il 1976.