E' perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio destro infortunato a cui si è sottoposto Ivan Perisic in queste ore. L'ex giocatore dell'Inter, che si è fatto male durante un allenamento con il Tottenham senza aver subito alcun contatto, uscendo dall'ospedale ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento all'équipe medica che si è presa cura di lui: "Un enorme grazie al Dr. Fink e ai suoi colleghi per il loro duro lavoro e la dedizione. Ora mi rimetterò in piedi lentamente ma sicuramente", le parole del croato su Instagram, accompagnate dalla foto che lo ritrae in stampelle.