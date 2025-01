Ha assistito da lontano alla sconfitta della sua Inter ieri a Riyadh il difensore francese Benjamin Pavard, che domenica a Venezia dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo lo stop per infortunio. Intanto, dal proprio profilo Instagram, il transalpino prova a rincuorare compagni e followers: "Siamo una squadra, la stagione è ancora lunga. Non molleremo. Forza Inter", le parole del giocatore ex Bayern Monaco.