Henrikh Mkhitaryan ripercorre l'annata dello scudetto della seconda stella interista sul proprio profilo X attraverso le immagini delle sue prodezze che scorrono su un televisore: "Che stagione indimenticabile - il messaggio a corredo del centrocampista armeno -. Abbiamo fatto la storia vincendo lo scudetto - nel derby - quindi non poteva esserci modo più speciale per consegnare la nostra seconda stella. Grazie mille per il vostro incredibile supporto, fantastico come sempre! Arrivederci!".

What an unforgettable season! We’ve made history by winning the Scudetto - in the derby - so there couldn’t have been a more special way to deliver our second star ⭐⭐ Thank you so much for your incredible support, amazing as ever! See you soon! #ForzaInter #IM2Stars… pic.twitter.com/lVQ6MTyLmd