Il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, infaticabile lavoratore in mezzo al campo e in entrambe le fasi, compie quest'oggi 36 anni. Appena è passata la mezzanotte ecco gli auguri dell'Inter: "Tanti auguri a Henrikh Mkhitaryan! Oggi il centrocampista armeno compie 36 anni. All’Inter dall’estate 2022, Mkhitaryan festeggia il suo terzo compleanno da giocatore interista. Con la maglia nerazzurra ha alzato al cielo da protagonista lo Scudetto della Seconda Stella, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In questa stagione il numero 22 ha collezionato complessivamente 25 presenze, segnando un gol. Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".