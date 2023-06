'From Milan to the stars' recita il claim che accompagnerà l'Inter in questo Road to Istanbul, e per l'occasione Milano si è tinta di nerazzurro. Non solo i vari slogan che nei giorni scorsi sono comparsi in varie parti della città: a tingersi dei colori del Biscione è anche uno dei simboli del capoluogo lombardo ovvero la Galleria Vittorio Emanuele. Il tetto della parte centrale di uno dei posti più celebri della città è tinto di nero e blu con tanto di stemma del club di Viale della Liberazione al centro.

Un atto che esprime tutto l'appoggio della città meneghina per la finale di Champions che la squadra di Inzaghi giocherà sabato sera contro il City, gesto che il presidente dell'Inter Steven Zhang apprezza e condivide su Instagram con una breve didascalia che la dice lunga: "Milano" (parola accompagnata da due cuori nerazzurri che la dicono lunga).