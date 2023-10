Dopo la vittoria col Torino in campionato, al rientro dalla sosta, e quella in Champions con il Salisburgo, l'Inter continua conquista altri tre punti anche con la Roma. Tre punti che rendono alla squadra di Simone Inzaghi la vetta della classifica, per una ventina di ore passata in mano alla Juventus dopo la vittoria del sabato sera dei bianconeri con il Verona. "Si torna in cima" esulta Henrikh Mkhitaryan a fine gara sui social, dove esprime la soddisfazione per la vittoria.