Gol da centravanti e tre punti in saccoccia. È una grande serata per l'Inter quella di ieri a San Siro contro la Roma, ma anche e soprattutto per Marcus Thuram, in rete sotto gli occhi di papà Lilian e di tutti gli interisti presenti al Meazza, compresi gli affezionatissimi Walter Zenga, Marco Materazzi, Bobo Vieri... Ma non solo.

Al fianco di Matrix era presente anche il Cuchu Cambiasso, voto non di certo nuovo a bordocampo del Meazza. Ad essere inedito però l'umore dell'argentino, in versione eccezionalmente canterina, come si prende la briga di documentare l'ex compagno di squadra Materazzi che non perde l'occasione di scherzare sui social: "Non potevi fare scelta migliore, fenomeno" scrive l'ex difensore rivolgendosi a Thuram, poi aggiunge: "Canta anche Cambiasso" (in sottofondo che intona il coro per il Tikus) con tanto di risatina finale.