Materazzi è già in clima derby. Dopo la foto con Thuram di qualche giorno fa pubblicata dalla leggenda nerazzurra che ha infiammato l'attesa verso la stracittadina di Milano, l'ex 23 dell'Inter carica ulteriormente la sua Beneamata: foto con tanto di grido alla 'Matrix' e con tanto di maglia nerazzurra addosso. Niente grandi didascalie e dichiarazioni questa volta da parte di MM23 che affida le sue emozioni e pensieri a note e testo di Eddy Veerus: "Sai, che sola non ti lascio mai. Sei le mie gioie e tutti i miei guai. Io amo l'Inter, Milano siamo solo noi".