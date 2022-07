Prima giornata di allenamento fianco a fianco per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che ad un anno di distanza si sono ritrovati ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la nuova stagione tra campo e palestra. L'Inter non si è fatta sfuggire i primo attimi della LuLa 2.0, pubblicandoli poi sui social con il commento "Sono tornati".