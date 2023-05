La LuLa è tornata, forse per restare. Attraverso i propri social l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku commenta così la vittoria ottenuta oggi contro l'Atalanta che ha lanciato l'Inter nella prossima Champions League: "Welcome to Lula Park. Un'altra vittoria, forza Inter", le parole di Big Rom. Da sottolineare anche il commento di Alessandro Bastoni: "Bravo Rome, finalmente è atterrato l’aereo da Londra", ha concluso.