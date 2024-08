La Pinetina oggi si è tinta di orange per accogliere Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, che hanno cominciato a scaldare i motori in vista della nuova stagione dopo le vacanze. "We're back (siamo tornati, ndr)", il messaggio pubblicato su X, con tanto di faccina sorridente, al termine del primo giorno di preparazione, tra campo, test e palestra, dal difensore centrale.

Oltre ai due giocatori dei Paesi Bassi, erano presenti nel centro sportivo nerazzurro anche Hakan Calhanoglu, Yann Sommer, Benjamin Pavard e Marcus Thuram, ossia gli ultimi arrivati dopo Euro 2024.

Kristjan Asllani ha svolto un po’ di lavoro personalizzato visto che ieri era un po’ affaticato, tra domani e dopo rientrerà in gruppo. Scarico e personalizzato anche per Marko Arnautovic.