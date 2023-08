"Benvenuto, campione". Con queste due parole, pubblicate nelle stories della pagina 'CN69_official', la Curva Nord Milano ha accolto l'ultimo arrivato in casa Inter, Yann Sommer, da ieri ufficialmente nuovo primo portiere di Simone Inzaghi. Un sostegno importante per l'elvetico, chiamato all'arduo compito di far dimenticare André Onana, che in appena un anno era diventato idolo della tifoseria, compresa quella che popola il secondo anello di San Siro.