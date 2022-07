Non si sono fatte attendere le risposte degli ex interisti che oggi hanno ricevuto sui social l'abbraccio del club milanese per i loro anni di militanza tra le fila della Beneamata. Dopo Ivan Perisic, che si è definito 'per sempre nerazzurro', Andrea Ranocchia e Matias Vecino si sono serviti rispettivamente dell'emoticon di un cuore e delle mani alzate in segno di ringraziamento per dimostrare il loro apprezzamento per il pensiero sentito.