L'ultima annata è stata la migliore in carriera per Lautaro Martinez, che da quando è all'Inter non aveva mai messo in archivio il bottino di 25 gol stagionali. L'Inter si complimenta sui social con il Toro proponendo i migliori momenti dell'argentino in un video pubblicato sui social: "25 gol in stagione e record personale battuto. Semplicemente il best of del Toro 2021/2022" recita la scritta di accompagnamento.