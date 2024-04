In occasione dell'Eid Al Fitr, giornata che rappresenta la fine del Ramadan, dunque del digiuno religioso, l'Inter porge i suoi auguri a tutti i musulmani per questo giorno di festa. "Buon Eid a tutti quelli che festeggiano in tutto il mondo" si legge nel post social pubblicato dal club nerazzurro, sempre attento all'interculturalità. "Eid è una gioia, nerazzurri - si legge ancora nel post -. La famiglia Inter fa i suoi migliori auguri al popolo islamico".