"Per le emozioni e per essere arrivati lì dove nessuno era mai arrivato, orgogliosi di voi", si legge nel Tweet pubblicato dalla Nazionale azzurra che celebra l'impresa, seppur infrantasi sul più bello, della squadra di Nunziata. Orgoglio e soddisfazione sottoscritta anche dall'Inter che con un retweet aggiunge: "Fieri di voi ragazzi! Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti, Francesco Pio Esposito" rivolgendosi ai nerazzurrini protagonisti in questo Mondiale U20.

Fieri di voi ragazzi!

Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti, Francesco Pio Esposito https://t.co/qQNIAyFal5 — Inter (@Inter) June 12, 2023