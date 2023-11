"Arriva in silenzio. Ma il suo morso è letale". È questa la caption utilizzata per il lancio di Benfica-Inter, gara in programma per questa sera alle 21.00, valida per la quinta giornata stagionale di Champions League, penultima della fase a gironi, fase già brillantemente superata dalla squadra di Simone Inzaghi che ha già conquistato la qualificazione agli ottavi e dovrà tentare di agguantare il primo posto. "L'Europa è il nostro habitat" rimarca ulteriormente il club, fiero di sciorinare contornato dai celebri Azulejos, le maioliche tipiche del Portogallo, lo slogan di questa nuova entusiasmante avventura europea.