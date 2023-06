Esordio stagionale oggi per Alex Cordaz, entrato in campo nel finale di gara a Torino al posto di Samir Handanovic. Il terzo portiere nerazzurro si è presentato subito con una grande parata su Antonio Sanabria, scatenando l'entusiasmo e l'affetto di tanti suoi compagni. Sotto il post pubblicato dall'Inter in cui si vede il momento dell'ingresso in campo del portiere è arrivato subito il commento di Alessandro Bastoni: "Cordaz 2028 here we go". Dello stesso avviso anche Federico Dimarco: "Campione assoluto! Da rinnovare subito". Anche il suo collega André Onana ha pubblicato nelle sue storie una foto del compagno in campo oggi al Grande Torino.