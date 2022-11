Seppur al termine di una fase a gironi non memorabile dal punto di vista personale, Lautaro Martinez approda agli ottavi di finale di Qatar 2022 assieme alla sua Argentina. L’Albiceleste oggi ha piegato per 2-0 la Polonia grazie alle reti di Mac Allister e Julian Alvarez, portando a casa anche il primo posto nel girone. L’Inter si congratula con il Toro, da cui ovviamente ci si aspetta di più dagli ottavi in poi. Di seguito il post sui social: