Ancora ai box, non al meglio della condizione fisica, Keita Baldé ha assistito alla vittoria di misura dell'Inter sul Rapid Vienna, un 1-0 pesante strappato dai nerazzurri nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sul proprio profilo Instagram, il senegalese ha suonato la carica, promettendo un suo ritorno in tempi brevi. "Bravi ragazzi! Non vedo l'ora di lottare insieme a voi di nuovo".