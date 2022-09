"Ora ci siamo tutti, è ora di Inter-Roma". E' il commento pubblicato sui social, con le foto dell'allenamento odierno svolto ad Appiano, dal club nerazzurro in vista della sfida casalinga in programma sabato pomeriggio a San Siro contro la Roma di Mourinho. Inzaghi ha infatti riabbriacciato solo in giornata gli ultimi giocatori di rientro dagli impegni con le Nazionali.