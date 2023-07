L'Inter ha diffuso i numeri riguardanti la community di Inter Media House, il progetto nato nel 2017 e che nella stagione 2022/2023 (anche grazie agli ottimi risultati della squadra) ha avuto una crescita di 10 milioni di tifosi arrivando a quota 64 milioni in tutto il mondo.

Come riporta la nota, sono "circa 55.000 i contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, generando 5,4 miliardi di impression e coinvolgendo tifosi e appassionati per 280 milioni di total engagement. Nel dettaglio, con 255 milioni di impression, la finale di Uefa Champions League è stata l'attività editoriale con la maggiore visibilità nel corso della stagione mentre la celebrazione del Capodanno Cinese è risultata essere la campagna non sportiva con il più alto numero di visualizzazioni (21,8 milioni)".

In crescita TikTok (+102%), Douyin (+18%), Twitch (+54%) e WeChat (+53%). Gli utenti del sito sono aumentati del 136% nell’ultima stagione per un totale di 6,3 milioni di users che hanno fatto registrare 29 milioni di page views totali. Exploit per le visualizzazioni video sia totali (1,5 miliardi di views; +165%) sia relative agli account social cinesi (95 milioni di views; +593%).