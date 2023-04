Andrea Ranocchia ha tifato a distanza per l'Inter, protagonista ieri sera in Champions League conto il Benfica. Sui social network, l'ex difensore centrale ritiratosi a inizio stagione dopo un tentativo con il Monza ha voluto fare i complimenti agli ex compagni di squadra, arrivati al grande traguardo della semifinale.

