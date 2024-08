Dopo l’improvvisa reunion degli Oasis, che sottintende una rappacificazione silenziosa dei fratelli Gallagher che porterà alla tournée tutta inglese in programma per l’estate 2025, l’Inter approfitta dell’assist servito dai due tifosissimi del Manchester City e lancia a mo di boomerang una simpatica provocazione ai Citizens. Dal come back together musicale di Liam e Noel, al 'di nuovo tu' pronunciato da Inter e City, rivali ancora una volta dopo il faccia a faccia di Istanbul. Sorteggiate dal computer di Montecarlo le squadre di Inzaghi e Guardiola si incontreranno di nuovo all'Ethiad Stadium. "Pronti per la reunion? La nostra versione" scrive l’Inter taggando il City nella didascalia di un breve clip video che richiama gli Oasis.