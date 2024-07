Il trasferimento di Franco Carboni al River Plate non è ancora ufficiale, ma è di certo qualcosa in più di ufficioso. In attesa di risolvere gli ultimi cavilli burocratici, il terzino sinistro classe 2005 è praticamente un nuovo giocatore dei Millonarios con i quali ha già iniziato - con tanto di permesso accordato dall'Inter - ad allenarsi e con i quali ha disputato la prima partita. Amichevole giocata dai porteños con gli 'omonimi' colombiani del Millonarios e finita 1-1 (in gol per i padroni di casa l'ex nerazzurro Facundo Colidio) che l'interista ha disputato dal 59esimo, quando ha rilevato il posto a Diaz. La staffetta con il difensore classe '95 ha regalato all'italoargentino l'esordio con la squadra di Buenos Aires che il figlio d'arte ha celebrato su Instagram.

"Molto felice per la mia prima partita in questa grande società - ha scritto Franco a margine della carrellata di scatti del match -, grazie a Dio e alla mia famiglia per essere sempre con me, 'vamos por mas'". Post social che ha visto arrivare l'incitazione di diversi personaggi del calcio: "Me encanta" ha commentato Mariano Izco, seguito da un altro ex Catania, Marco Biagianti, emozionato per la prima grande gioia del piccolo Franco, figlio dell'ex compagno di squadra sotto l'Etna. Poi il saluto dell'altro giovane nerazzurro in rampa di lancio, Martin Satriano: "Congratulazioni fratellino", scrive l'uruguaiano.