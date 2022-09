Impresa a Berlino per la Nazionale italiana di pallacanestro, che quest'oggi ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Europei superando col punteggio di 96-84 la Serbia di Nikola Jokic, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Un colpaccio incredibile per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, che viene celebrato anche dall'Inter sui propri profili social con le foto di Marco Spissu e Achille Polonara con in mano le loro maglie sugli spalti di San Siro in occasione di Inter-Bayern Monaco di Champions League (Spissu ha regalato la sua maglia al corregionale Nicolò Barella) e di Nicolò Melli con la sua maglia nerazzurra numero nove.