Piotr Zielinski è stato presentato ieri come nuovo giocatore dell'Inter, con comunicato e prima intervista ufficiale per i media del club. Giornata importante per il centrocampista polacco, riassunta dal club nerazzurro in una piccola gallery fotografica della sua visita nella sede, pubblicata sui propri profili social, dentro la sala trofei di Viale della Liberazione.