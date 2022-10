Sono almeno 174 le persone morte nella tragedia avvenuta sabato sera nella città di Malang, a est dell’isola di Java, in Indonesia. I tifosi dell’Arema FC sono entrati in campo allo stadio Kanjuruhan di Malang City dopo la sconfitta per 3-2 contro Persebaya Surabaya e hanno scatenato il panico, con decine di persone calpestate e uccise.