C'era anche Kamaru Usman, ex campione pesi welter UFC, tra gli ospiti VIP dell'Inter sabato sera, a San Siro, per il derby stravinto contro il Milan. "Che partita... Grazie all'Inter per avermi ospitato", ha scritto The Nigerian Nightmare su Instagram postando tanto di foto che lo ritrae in posa con la maglia nerazzurra personalizzata.