La Neerpede, la formazione Under 16 dell'Anderlecht, ha vinto il Torneo Mondiale di Montaigu e ha festeggiato il trionfo replicando l'esultanza ormai diventata celebre in tutto il mondo di Romelu Lukaku. Un gesto bellissimo, replicato anche dagli Under 9 vittoriosi in un torneo europeo disputato a Bruxelles, per mostrare vicinanza all'attaccante nerazzurro, cresciuto proprio nel settore giovanile del club belga, dopo i cori razzisti in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il tutto è stato immortalato in alcuni scatti e pubblicato su Instagram dall'Anderlecht in collaborazione proprio con Lukaku.