Una bella esperienza. Così Robin Gosens definisce, sul proprio profilo Instagram, la sua presenza nella puntata dello show tedesco 'Schlag den Star' che lo ha visto prevalere su Runik Gislason: "Che bella esperienza. È stato molto divertente, tra lancio del martello, Music Memory e Street Racket ho sicuramente imparato a conoscermi meglio. Sono molto contento della vittoria perché potrò continuare a fare cose buone per la mia fondazione 'Träumen Lohnt Sich' e quindi per molti bambini. E sono incredibilmente grato perché ieri ho conosciuto una persona meravigliosa che non è solo un grande atleta, ma soprattutto un grande uomo come Gislason".