Anche Cedric Soares, in campo per 90' nel match di San Siro contro la Spal, affida ad Instagram le sue sensazioni dopo il prezioso successo dell'Inter in campionato: "Grande partita, risultato importante, supporto fantastico dei nostri tifosi" il messaggio del terzino portoghese.

