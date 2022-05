Roberto Gagliardini ha tracciato il classico bilancio di fine stagione attraverso il proprio profilo Instagram. "L’Inter viene prima di tutto e noi abbiamo fatto il massimo per rendere questa stagione all’altezza delle aspettative. L’amarezza per lo scudetto c’è, è un vuoto che ci porteremo dentro, ma dobbiamo guardare avanti e pensare a come non commettere gli stessi errori. A come migliorarci. A come essere perfetti. Un grazie speciale a chi è rimasto sempre al nostro fianco dandoci fiducia e supporto, un grazie ai nostri tifosi, che ci hanno reso orgogliosi in Italia e in Europa. Abbiamo festeggiato due titoli molto importanti per la storia del club e non ci siamo mai risparmiati, sudando la maglia, onorandola dall’inizio alla fine. Perché l’Inter viene prima di tutto".