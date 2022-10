Il successo sul Viktoria Plzen consegna la qualificazione all'Inter in un girone di ferro che vedeva i nerazzurri partire con gli sfavori del pronostico rispetto al Barcellona, tantissima perciò la soddisfazione in casa nerazzurra per il traguardo raggiunto. Tra i vari giocatori a festeggiare sui social c'è anche il centrocampista Roberto Gagliardini che su Instagram a descrizione di un post aggiunge un "missione compiuta" riferendosi proprio al passaggio del turno.