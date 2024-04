Davide Frattesi ha deciso all'ultimo Udinese-Inter con la solita zampata last minute, ma per il centrocampista nerazzurro il momento epico della serata di Udine è un altro: la risata di Denzel Dumfries.

L'ex Sassuolo lo scrive in modo scherzoso in una storia su Instagram, accompagnando uno scatto in cui l'olandese si lascia andare ad un insolito sorriso: "La cosa più bella della partita: Denzelone sorride", la frase condita da una serie di emoji.