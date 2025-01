Davide Frattesi mette da parte le voci di mercato e si conferma come uno degli elementi più divertenti dello spogliatoio dell'Inter. Questa volta a finire nel mirino del centrocampista nerazzurro è Denzel Dumfries, MVP della semifinale di Supercoppa Italiana vinta contro l'Atalanta con una splendida doppietta: il suo sguardo, replicato in più dimensioni e pubblicato in una storia su Instagram, è diventato di diritto il "nuovo sfondo" del telefono del classe '99 di Roma.