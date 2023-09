Primo compleanno a tinte nerazzurre per Davide Frattesi, fresco gol (nel derby) e assist (in Champions) nelle ultime due apparizioni. "Tanti auguri a Davide Frattesi! Oggi il centrocampista nerazzurro compie 24 anni - scrive il club in un comunicato -. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, Frattesi festeggia il suo primo compleanno da giocatore interista. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 5 presenze tra campionato e Champions League, segnando la rete del 5-1 nel derby contro il Milan. Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".