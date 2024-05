La Sampdoria è entrata dritta nel cuore di Filip Stankovic, stregato dall'ambiente dopo aver difeso la maglia blucerchiata per una stagione. Il portiere figlio d'arte, al termine di una stagione ricca di alti e bassi, conclusa con l'amarezza della sconfitta nel primo turno di playoff, nelle scorse ore ha mandato un messaggio molto sentito alla Samp: "Quei colori, la gradinata. Lo stadio con un tifo incredibile e una città che ti spinge sempre a sfidare l’orizzonte. Mi avevano detto che sarebbe stato bello, ma non pensavo così. Grazie Samp. Avrei voluto regalarvi un sogno. Me l’avete regalato voi. Non lo dimenticherò", ha scritto il portiere classe 2002, che farà ritorno a Milano in attesa di una nuova collocazione", ha scritto su Instagram.