Sono ore concitate in casa Venezia, dove si attende di conoscere il verdetto degli esami strumentali di Filip Stankovic, uscito anzitempo nel match di sabato scorso in casa dell'Udinese per un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il campo sorretto da compagni e staff medico. Un'immagine che non lascia sperare troppo in bene per l'estremo difensore di proprietà dell'Inter, per il quale si teme un lungo stop. Non a caso i lagunari sembrerebbero voler muoversi, in queste ultimissime ore di mercato, per trovare un immediato sostituto del figlio d'arte. Un idea che pare spingere i veneti ancora verso conoscenze nerazzurre e dalle ultime indiscrezioni circolate nelle ultime ore sembrerebbe Ionut Radu l'indiziato numero uno. Nel frattempo, a supportare il portiere classe 2002 è il fratello minore, ex capitano dell'Inter Primavera e oggi al Lucerna, Aleksandar.

"Tornerai più forte di prima portierone, ti voglio bene" si legge in una storia Instagram del centrocampista classe 2005 in cui tagga il fratello maggiore, al quale fa sentire la propria vicinanza.