Federico Dimarco, Dusan Vlahovic, Theo Hernandez, Kakà, Maicon, Marek Hamsik, Luca Toni e Vincent Candela, insieme a cantanti e influencer, hanno tenuto a battesimo EA Sports FC 25, il secondo capitolo della nuova serie calcistica, in uscita il 27 settembre su console e pc.

In un evento organizzato negli spazi del JoyHub Event Factory di Milano, i giocatori di oggi e quelli di ieri hanno dato vita a sfide divertenti a colpi di joypad, due contro due e cinque contro cinque. "Grazie EA Sports per questa bellissima serata. Non vedevo l’ora di provare FC25", ha scritto Dimash su Instagram dopo la serata di ieri.