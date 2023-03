Oggi è giorno di festa in casa Racing. Il 7 marzo di ogni anno, dal 1999, infatti, si celebra il 'Día del Hincha', in ricordo dei 30mila tifosi che gremirono il loro stadio per evitare il fallimento del club. Una ricorrenza sentita a chilometri di distanza da Avellaneda anche da Lautaro Martinez: "Sì, la nostra tifoseria è differente", ha scritto il Toro su Instagram postando delle foto scattate al Cilindro.