"Pazza Inter. Non si molla". Parole e musica di Federico Dimarco che, in concerto con gli interisti tutti, sintetizza al meglio il pomeriggio di San Siro, dove contro l'Empoli la squadra campione d'Italia si conferma una pazza, pazzissima Inter che dopo essere andata in doppio svantaggio recupera e ribalta un risultato che permette di sognare ancora.