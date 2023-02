La notizia è di oggi pomeriggio e il diretto interessato non ha perso l'occasione per condividerla con i propri follower. La Roc Nation Sports ha annunciato l'ingresso di Federico Dimarco nella propria scuderia (probabilmente su consiglio di Romelu Lukaku che già ne faceva parte) e l'esterno nerazzurro ha, di rimbalzo, espresso la propria soddisfazione sui social: "Entusiasta di unirmi a questa famiglia, avanti!" le parole pubblicate in rete.