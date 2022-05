Cresciuto nel settore giovanile, da sempre tifoso interista e ieri protagonista di un'ottima gara una volta schierato in campo, Federico Dimarco ha festeggiato il trionfo in Coppa Italia anche sui social. "Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza Inter", il messaggio del giocatore su Twitter.