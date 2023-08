Tornato da poco meno di un mese a casa base dopo le varie esperienze in giro per l'Italia nelle categorie inferiori, Raffaele Di Gennaro si sta godendo ogni momento da terzo portiere dell'Inter, compreso il Japan Tour in cui è stato protagonista nell'ultima parte dell'amichevole con l'Al-Nassr giocata a Osaka: "Esperienza fantastica in Giappone", ha scritto l'ex Gubbio su Instagram.