Dal Triplete al Mondiale, da Madrid a Berlino... Mentre va in scena la seconda semifinale di Qatar 2022, Marco Materazzi, che un paio di giorni fa ha rispolverato un pezzo di cuore del mondo interista postando una foto in compagnia di Wesley Sneijder e Diego Milito con tanto di riferimento alla leggendaria notte del Bernabeu, rispolvera anche l'album dei ricordi della Nazionale italiana. Un ricordo dal sapore agrodolce, vista la grande assenza dell'Italia al Mondiale in corso, ormai in conclusione, che fa emozionare i protagonisti ritratti nella foto e gli italiani: "Qatar 2022 o Berlino 2006?" si legge nella didascalia postata a corredo della foto a fianco ad Alessandro Nesta, Alex Del Piero, Francesco Totti e Gianluca Zambrotta.